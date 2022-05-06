По словам аргентинских палеонтологов, динозавр-хищник был в длину как трехэтажный дом и потрошил свою добычу острыми изогнутыми когтями. Научная статья с описанием вида опубликована в журнале Nature Scientific Reports.

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Три рекорда динозавра

Массу гиганта оценили в шесть тонн. Это делает его крупнейшим из когда-либо обнаруженных мегарапторов , плотоядных динозавров, которые когда-то бродили по территории нынешней Южной Америки.

, плотоядных динозавров, которые когда-то бродили по территории нынешней Южной Америки. Монстр был в длину от 9 до 10 метров – больше, чем любой ранее известный мегараптор.

Скелет представителя нового вида обнаружен в аргентинской провинции Санта-Крус. В меловом периоде там еще не существовало гор и ледников, а простирался тропический лес. Его называют самым южным мегараптором из всех найденных до этого.

У Рептилии было по два острых изогнутых когтя на каждой передней лапе. Длина каждого составляла около 40 см. Мегараптор питался мелкими динозаврами, а когтями разрывал свою добычу.

Из всего скелета было найдено несколько позвонков, а также фрагменты ребер, бедра, хвоста и передней лапы. На фото выше ученые схематически показали, к каким частям тела принадлежали те или иные кости.

Тень смерти

Новый вид назвали Maip macrothorax.

Первая часть, "Maip", происходит от имени злого мифологического персонажа индейцев Теуэльче из Патагонии. Дух насылал "тень смерти", которая "убивает холодным ветром" в горах Анд.

Вторая часть названия, "macrothorax", описывает огромную грудную клетку существа – около 1,2 метра в ширину. Майп был одним из последних мегарапторов, населявших Землю до того, как динозавры вымерли около 66 миллионов лет назад.

Главный автор исследования Мауро Аранчиага из аргентинского музея естественных наук говорит, что когда поднял позвоночник и увидел, что у него характеристики мегараптора, это было очень волнительно. "Каким-то образом я осуществил свою детскую мечту: нашел новый вид. И оказалось, что это мегараптор — группа, на которой я специализируюсь", – говорит ученый.