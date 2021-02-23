На сайте космического телескопа Hubble Space Telescope в рубрике "изображение недели" представлен снимок удивительного объекта с идентификатором NGC4826.

Названная структура представляет собой спиральную галактику, расположенную на расстоянии примерно 17 миллионов световых лет от нас в созвездии Волос Вероники (Coma Berenices). Она была открыта еще в 1779 году английским астрономом Эдуардом Пиготтом.

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Подробнее о галактике NGC4826

Галактика известна под названием Темный глаз. Объясняется это наличием ярко выраженной темной полосы пыли, которая проходит вдоль яркой центральной области.

Галактика интересна еще по одной причине. Дело в том, что газопылевой диск в его внутренней области вращается в противоположную сторону относительно вращения газа во внешней части. Это, по мнению исследователей, указывает на то, что в прошлом произошло слияние двух галактик.

Нужно отметить, что темный глаз можно наблюдать в любительский телескоп. Ниже вы можете увидеть изображение галактики в высоком разрешении.



Галактика "Темный глаз" NGC4826 / Фото NASA