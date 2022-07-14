Google планирует замедлить наем новых сотрудников: что происходит в компании

Компания Google намерена замедлить набор персонала до конца 2022 г., поскольку опасается усиления рецессии в экономике. Об этом в электронном письме сотрудникам сообщил генеральный директор Google и материнской компании Alphabet Сундар Пичаи.

Глава компании отметил, что Google сосредоточится на поиске кандидатов на "инженерные, технические и другие важные должности" в 2022 и 2023 годах.

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Двигаясь вперед, нам нужно быть более предприимчивыми, работать с большей настойчивостью, более четкой концентрацией и большим рвением, чем мы делали это в более благоприятные дни. В некоторых случаях это означает консолидацию и оптимизацию процессов,

– говорится в письме Сундара Пичаи.

Исторически Google оставалась относительно невосприимчивой к экономическим спадам в технологическом секторе. Интернет-гигант прекращал набор персонала после финансового кризиса более десяти лет назад, но с тех пор процесс найма сотрудников для своего основного рекламного бизнеса и других сегментов, таких как смартфоны, устройства и беспилотные авто, не прерывался.

В то же время Alphabet, материнская компания Google, в которой на 31 марта работало около 164 тысяч человек, в последние годы нанимала сотрудников преимущественно для облачного подразделения Google и новых бизнес-направлений, таких как аппаратное обеспечение.

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Намерение Google замедлить набор персонала совпадает с поведением других крупных технологических компаний. В мае этого года о замедлении набора новых сотрудников сообщили Snap и Lyft. Через несколько недель Instacart заявила о замедлении набора персонала, а в Tesla вообще объявили о сокращении количества сотрудников с почасовой оплатой труда.

Ранее на этой неделе Microsoft объявила о незначительном сокращении рабочих мест. Meta Platforms (бывшая Facebook) также замедлила набор персонала из-за опасений ухудшения экономических условий.