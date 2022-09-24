Включая темный и светлый режимы на смартфоне или компьютере, пользователи теперь имеют три варианта настройки внешнего вида поисковой системы от Google, причем третий вариант – это возможность синхронизировать настройки внешнего вида Поиска Google с темой по умолчанию компьютера.

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Темный режим помогает снизить нагрузку на глаза, сохраняя минимальный коэффициент контрастности, необходимый для чтения.

Как активировать темный режим в поиске Google

Сразу заметим, что новые настройки внешнего вида будут применяться для домашней страницы Google, страницы результатов поиска, настроек поиска и других связанных веб-страниц. Так что не будет такого, что главная страница Google будет темной, а результаты поиска вдруг выглядят на белой странице, которая внезапно ослепляет вас яркостью.

Включить темную тему на странице поиска Google очень просто. Следуйте этим простым шагам:

Откройте поисковую систему Google, набрав google.com в своем веб-браузере.

В правом верхнем углу домашней страницы Поиска Google нажмите Настройки (значок шестерни).

Затем спуститесь в блок "Вид",

Выберите один из вариантов – По умолчанию, Темный или Светлый.

Просто нажмите на нужный вариант и цвет фона изменится.



Так выглядит темный режим на странице поиска Google / Скриншот 24 канала

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Впервые Google начал тестировать функцию "Темный режим" для поиска Google на десктопных устройствах еще в декабре 2020 года. В мобильной версии Поиска Google Темный режим доступен с мая 2020 года. На компьютере и других устройствах в браузере он появился в сентябре 2021 года.

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