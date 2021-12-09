"Темный режим" и новые фишки: Microsoft обновила "Блокнот" в Windows 11

Классическое приложение "Блокнот" от Microsoft получило обновление. Компания уже начала тестировать несколько нововведений, которые должны понравиться фанатам популярной программы.

Какие изменения появятся в "Блокноте"

Приложение получило ряд современных нововведений, включая темную тему, более удобный интерфейс функций поиска и замены, а также расширенные возможности для отмены последних действий. Обновленные возможности Блокнота стали доступными для участников программы Windows 11 Insiders.

Не пропустите Помощь на расстоянии: каким должно быть современное обслуживание клиентов

Кроме визуальных изменений, включая темную тему, отличились изменения функциональной части:

внешний вид окон поиска и замены теперь четче отличаются;

поиск переместился в верхнюю часть текстового поля;

появилась возможность отменять не одно, а несколько последних действий ;

; исчезло меню "Формат", а позиция "Шрифт" перекочевала в меню "Правка".

Судя по всему, Microsoft не планирует глобальных нововведений для "Блокнота", чтобы не превращать его во что-то принципиально новое – разработчик просто хочет заставить его выглядеть несколько современнее. Это имеет смысл, поскольку для другого в стандартной комплектации Windows есть WordPad, который поддерживает форматирование текста и работает с файлами формата DOCX.

Когда новый "Блокнот" с обновлениями станет доступен пользователям

Сейчас обновленный блокнот доступен только участникам программы Windows 11 Insiders Dev. Пользователям тестовой версии ОС достаточно проверить наличие обновлений в Microsoft Store. В стабильной версии платформы новый "Блокнот", вероятно, появится несколько позже.

А вы помните, какими были первые компьютеры в 90-х? Предлагаем вспомнить как это было, когда в Украине появились первые персональные компьютеры.

Компы 90-х: смотрите видео