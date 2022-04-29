Темная сторона Рогозина: Россия заговорила о возможном переносе миссий на Луну
Источник:Пропагандисты "ТАСС"
Санкции бьют по самому дорогому. Путин остался без ботокса, российские блогеры – без монетизации, а глава Роскосмоса Рогозин готовится прощаться со своими касательно Луны.
Для начала напомним, что Европейское космическое агентство в середине апреля объявило, что прекращает совместную с Россией деятельность по миссиям на Луну. ЕКА должно было поставлять некоторое свое оборудование, в частности, посадочное.
Интересно Европейское космическое агентство прекращает общую с Россией деятельность по миссиям на Луну
Россия теряет Луну
В ответ на это решение глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что Россия справится и без Европы, и вообще так даже лучше.
Европейское космическое агентство объявило о прекращении участия в российских лунных программах. Значит снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с телеги, русской кобыле легче,
– писал он в своем телеграм-канале.
Однако оказалось, что кобыле все же не легче: Россия начала делать заявления о возможном переносе миссий на Луну и традиционно пытается смягчить удар своего позора, рассказывая, что на самом деле это сейчас не главное и все обязательно будет когда-то.
- Первой миссией должна стать "Луна-25". Ее, судя по заявлениям, не откладывали и планируют провести в 2022 году.
- Но двум следующим – "Луна-26" и "Луна-27" – уже готовят почву для тушения народного гнева заранее анонсируя "возможный перенос", чтобы новости были не столь внезапными.
Что касается миссии орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", они будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее,
– сказал Дмитрий Рогозин в интервью пропагандистам ТАСС.
Скандальный политик также попросил с пониманием отнестись к возможному переносу: "Наука – это очень важно, но сейчас речь идет о жизнеспособности российской орбитальной группировки, о придании ей нового качества, ее работе как группировке двойного и военного назначения. Но лунные миссии мы далеко не откладываем".Мы будем наблюдать ситуацию вокруг этих миссий и обязательно сообщим, когда – не "если, а "когда" – россияне совсем отменят свои амбиции касательно Луны. Ведь в условиях отсутствия западных технологий страна-террорист скоро сможет запускать разве что бумажные самолетики.