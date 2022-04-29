Для начала напомним, что Европейское космическое агентство в середине апреля объявило, что прекращает совместную с Россией деятельность по миссиям на Луну. ЕКА должно было поставлять некоторое свое оборудование, в частности, посадочное.

Интересно Европейское космическое агентство прекращает общую с Россией деятельность по миссиям на Луну

Россия теряет Луну

В ответ на это решение глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил, что Россия справится и без Европы, и вообще так даже лучше.

Европейское космическое агентство объявило о прекращении участия в российских лунных программах. Значит снимем их приборы с наших аппаратов. Европейская баба с телеги, русской кобыле легче,

– писал он в своем телеграм-канале.

Однако оказалось, что кобыле все же не легче: Россия начала делать заявления о возможном переносе миссий на Луну и традиционно пытается смягчить удар своего позора, рассказывая, что на самом деле это сейчас не главное и все обязательно будет когда-то.

Первой миссией должна стать "Луна-25". Ее, судя по заявлениям, не откладывали и планируют провести в 2022 году.

Но двум следующим – "Луна-26" и "Луна-27" – уже готовят почву для тушения народного гнева заранее анонсируя "возможный перенос", чтобы новости были не столь внезапными.

Что касается миссии орбитального аппарата "Луна-26" и тяжелого посадочного аппарата "Луна-27", они будут, возможно, скорректированы с учетом того, что в текущей ситуации мы основные финансовые и производственные ресурсы будем тратить на увеличение орбитальной группировки. Это сейчас важнее,

– сказал Дмитрий Рогозин в интервью пропагандистам ТАСС.

Скандальный политик также попросил с пониманием отнестись к возможному переносу: "Наука – это очень важно, но сейчас речь идет о жизнеспособности российской орбитальной группировки, о придании ей нового качества, ее работе как группировке двойного и военного назначения. Но лунные миссии мы далеко не откладываем".

Мы будем наблюдать ситуацию вокруг этих миссий и обязательно сообщим, когда – не "если, а "когда" – россияне совсем отменят свои амбиции касательно Луны. Ведь в условиях отсутствия западных технологий страна-террорист скоро сможет запускать разве что бумажные самолетики.