Стандартная модель космологии является общепринятой, ведь лучше всего описывает то, как возникла и расширялась Вселенная. Более того, эта модель лучше всего совпадает с данными наблюдений. Но ученые Боннского университета, Германия, обнаружили то, что может по крайней мере частично подвергнуть сомнению истинность Lambda-CDM – реальное количество дисковых плоских галактик не совпадает с тем, которое должно быть согласно Стандартной модели.

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Галактика NGC 1398 в созвездии Печь / Damian Peach

Расчет и реальность

Если посмотреть на дальние галактики, то мы заметим, что большинство из них похожи на тонкий диск с ярким утолщением посередине. В этом и проблема – такие галактики, согласно модели Lambda-CDM, должны наблюдаться довольно редко. Дело в том, что Стандартная модель предполагает существование Вселенной с темной материей, которая, например, окружает галактики посредством невидимого гало.

Ввиду этого невидимого и массивного ореола гравитационное взаимодействие между галактиками должно быть колоссальным и они должны постоянно сливаться друг с другом. Это позволяет сделать следующие выводы:

При слиянии будет разрушаться форма диска. Момент импульса (величина, характеризующая величину и направление вращательного движения тела) будет уменьшаться – скорость вращения будет уменьшаться, а значит, что диск галактики не должен образоваться.

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Галактики NGC 2207 и IC 2163 в процессе слияния / Фото Wikipedia

Альтернативная Стандартная модель

Научная группа обращает внимание, что галактик с плоским диском во Вселенной гораздо больше, чем должно быть согласно модели Lambda-CDM. Поэтому, по их мнению, Стандартная модель по крайней мере частично не верна. В качестве альтернативы ученые предлагают так называемую теорию MOND (MilgrOmiaN Dynamics) – это фактически альтернативная Стандартная модель, в которой темная материя отсутствует.

Проведя компьютерное моделирование, основанное на модели MOND, ученые обнаружили, что это согласуется с тем, что мы видим в реальности: слияние галактик происходит редко, а образуются и растут благодаря тому, что поглощают окружающий газ. Это позволяет сохранить им момент импульса и оставаться "плоскими".

Исследование достаточно претенциозное, ведь "посягает" на теорию, которая крепко укоренилась. Альтернатива, предложенная учеными, тоже достаточно неоднозначная, ведь до сих пор точно не понимаем механизмы образования, роста и взаимодействия галактик. Однозначно, астрофизикам есть над чем работать.