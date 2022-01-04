Телевизоры Samsung позволят покупать и продавать NFT

На официальном сайте Samsung появилась публикация о следующем поколении телевизоров MICRO LED, Neo QLED и Lifestyle 2022 года. Все они будут оснащены платформой для покупки и продажи NFT.

Технология NFT все больше закрепляется в мире, хотя некоторые и считают ее преувеличенным пузырем, который скоро лопнет. Похоже, Samsung с этим мнением не согласна – компания представила собственную NFT-платформу, встроенную прямо в телевизоры.

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Что известно

Приложение NFT Platform позволит пользователям находить, покупать и продавать соответствующие токены.

Возможность будет доступна на телевизорах линеек Micro LED, Neo QLED и The Frame.

NFT Platform поддерживает несколько торговых площадок с NFT , так что пользователи смогут не только оценить тот или иной токен визуально, но и посмотреть подробности, включая данные об авторе и метаданные блокчейна.

, так что пользователи смогут не только оценить тот или иной токен визуально, но и посмотреть подробности, включая данные об авторе и метаданные блокчейна. Также Samsung заявила о технологии Smart Calibration, которая должна помочь отрегулировать настройки телевизора в соответствии со спецификациями того или иного NFT, чтобы изображение воспроизводилось на телевизоре с максимальной достоверностью.

Согласно заявлению, режим обеспечивает быстрый и простой способ калибровки экранов в течение 30 секунд, тогда как профессиональный режим оптимизирует экраны для получения безупречного качества изображение примерно за 10 минут.

Кроме того, компания постепенно превращает свои телевизоры в полноценную игровую платформу. Ранее, в октябре, Samsung анонсировала Gaming Hub, который некоторые восприняли как собственный облачный игровой сервис. Однако похоже, что производитель имел в виду не это. Новые модели получат поддержку GeForce Now, Google Stadia и Utomik.

Телевизоры Samsung превращаются в новую игровую платформу / Фото Samsung

Пока Samsung не раскрыла список телевизоров с поддержкой этих облачных сервисов, но заявила, что начнет с новейших телевизоров 2022 модельного года, а затем будет работать над расширением поддержки.