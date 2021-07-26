В чем разница между Android TV и Android 9

Особенности телевизоров на полноценном Android с открытой лицензией по сравнению со смарт-телевизорами на собственных операционных системах и с Android-TV – в том, что они имеют больше возможностей для персонализации настроек, к тому же на них можно установить любой необходимый аксессуар.

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Собственно, пользование телевизором Gazer по опыту будет приближено к опыту пользования смартфоном или планшетом. Отныне ОS Android 9 будет на смарт-телевизорах Gazer всех диагоналей – от 24 до 65 дюймов.

Операционная система в обновленной версии в смарт-телевизорах Gazer прежнему позволяет пользоваться всеми доступными новинками и обновлениями в Google Play Market. Кроме того, телевизоры Gazer предоставляют возможность устанавливать личные программы, отсутствующие в маркете, с флешки.

Особенности телевизоров Gazer

Телевизоры Gazer отличаются и другими конструкционными особенностями, среди которых:

встроенные тюнеры цифрового эфирного и кабельного;

спутниковый ресивер;

поддержка Bluetooth и WI-FI;

16 гигабайт встроенной памяти

и 4-ядерный процессор.

На всех телевизорах также установлена ​​IPS матрица с технологией True RGB, благодаря чему картинка сохраняет яркость под любым углом просмотра. В режиме ожидания вместо обычной заставки можно загрузить фото или видео, которое через некоторое время автоматически включается на экране.

Интересная особенность! Во всех смарт-телевизорах Gazer реализована функция дублирования экрана смартфона на дисплей телевизора и голосового управления и поиска фильмов в онлайн-кинотеатрах.