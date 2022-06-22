Телевизоры и дисплеи будущего будут существенно дешевле из-за прорывного открытия ученых

Резко увеличить размеры телевизоров и снизить их стоимость позволило развитие технологии органических светодиодов. Группа японских ученых смогла открыть новый метод сотворения полимеров в подходящей конфигурации.

Новая технология

Ученые из университета Цукубы в Японии создали способ синтеза конъюгированных полимеров в спиралевидной конфигурации. Используя скрученные жидкие кристаллы в качестве отправной точки, они получили полимеры, способные преобразовывать линейно поляризованный свет в поляризованный по окружности.

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Как это работает

Эти конъюгированные полимеры на основе углерода производят электрический ток и имеют цвет, который можно изменять путем химического легирования другими молекулами. Их состояние окисления также может быстро переключаться с помощью электрического напряжения, влияющего на цветность. Однако дальнейший прогресс в области OLED требует появления новых материалов, обладающих новыми свойствами, такими как циркулярная поляризация.

Ученые представили способ создания полимеров спиралевидной конфигурации на основе протекторного жидкого кристалла.

Полимеры, обладающие одновременно оптической активностью и люминесцентной функцией, могут излучать поляризованный по окружности свет. Для этого молекулы жидкого кристалла вначале находятся в прямой конфигурации. Добавление молекул мономеров заставляет жидкие кристаллы скручиваться в спираль. Это придает структуре свойство хиральности, ориентируя ее или по часовой или против часовой стрелки,

– объяснил профессор Хиромаса Гото.

После подачи тока запускается процесс полимеризации мономеров. Шаблон жидкого кристалла удаляется, а полимер застывает как спираль. Нарушая зеркальную симметрию, он получает способность превращать поляризованный свет в круг. Круги в полимере не только способствуют электрической проводимости, но и помогают стабилизировать спиралевидную структуру.

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Испытания полученного полимера показали его высокую оптическую активность в видимых длинах волн. Дальнейшее применение этой технологии может привести к появлению более дешевых и энергоэффективных электронных дисплеев.