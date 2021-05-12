Украина стала первым рынком, где бренд представил приложение KIVI MEDIA. Теперь в фирменных телевизорах на Google Android TV 9 больше 50 бесплатных каналов.

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Что изменится для владельцев телевизоров KIVI в Украине

Теперь у пользователей телевизоров KIVI на операционной системе Google Android TV 9 будет доступ к контенту сразу после распаковки нового устройства и подключения к интернету.

Сейчас в приложении KIVI MEDIA широкий выбор бесплатных каналов:

познавательные;

развлекательные;

музыкальные;

новостные;

информационные и региональные.

В списке также популярны каналы Sony, которые транслируют фильмы и сериалы:

Sony;

Sony HD;

Sony Sci-fi;

Sony Turbo.



Приложение KIVI Media уже доступно для загрузки / Фото KIVI

Работа над приложением продолжается

Команда KIVI работает над добавлением новых разделов контента. Приложение будет постоянно дорабатываться с учетом потребностей украинцев. Отчасти сервис будет бесплатным, потому что KIVI придерживается стратегии "Включи и смотри", согласно которой пользователь получает контент сразу.

KIVI MEDIA будет автоматически установлен на смарт-телевизоры KIVI на операционной системе Google Android TV 9 после релиза программного обновления, которое стартует в мае 2021 года. Однако уже сейчас владельцы телевизоров KIVI на платформе Android TV 9 могут самостоятельно установить приложение в магазине Google Play.

Интересно. Приложение KIVI MEDIA является, по сути, оболочкой для телевизора, где есть доступ к настройкам, входам и другим функциям.