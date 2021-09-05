"Телевизор сегодня – это большой планшет": интервью с СЕО компании Gazer Сергеем Бояром

Так повелось, что телевизор всегда занимал видное место в доме. С момента его широкого применения до сих пор это устройство постоянно развивается – новые технологии меняют его форму и качество восприятия самого контента; стриминговые сервисы позволяют посмотреть любой фильм или сериал практически сразу. Сегодня это полноценный центр развлечений для просмотра видео, игр и прочего контента.

Компания Gazer производит для украинского рынка электронику для автомобилей и телевизоры. Сергей Бояр, СЕО Gazer, рассказал 24 каналу о философии, телевизорах компании и о том, как удалось вырасти почти в три раза в эпоху карантина.

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Расскажите о компании Gazer. Как давно она представлена на украинском рынке? Каковы миссия и философия бренда?

Gazer существует с 2004 года, а в Украине работает с 2009-го. Именно тогда компания начала продавать видеорегистраторы для авто. Мы производим индивидуальную электронику, созданную "как для себя". В этом суть и миссия бренда.

У Gazer нет целевой аудитории, как у других брендов. Мы не делим потребителей на группы – просто выпускаем электронику для себя и для всех желающих. Считаем, что новыми технологиями, доступными нам как разработчикам, люди должны пользоваться уже сейчас.

Например, мы не производим электронику для Tesla, потому что в ее автомобилях уже все для пользователя есть. А для других автобрендов делаем много, чтобы владельцы машин могли пользоваться всеми современными опциями.

То же самое касается и направления Smart TV: мы даем доступ к современным технологиям всем, независимо от того, как именно человек использует телевизор.

Расскажите примеры уникальных технологических и маркетинговых наработок компании

К сожалению или к счастью, у нас вообще нет маркетинговых наработок. И я этим горжусь. Мы никогда не делаем что-то на основе маркетинговых стратегий и изобретений. У нас есть четкая миссия: сделать технологию доступной и научить ею пользоваться.

В Украине по-прежнему популярны спутниковые тарелки. Особенность региона в том, что на одну такую тарелку можно принимать сразу три сигнала. Она транслирует множество каналов – и украинских, и зарубежных. Когда не было интернета, а эфирные телеканалы оставляли желать лучшего, многие украинцы купили себе спутниковые тарелки и до сих пор ими пользуются. Так вот, мы единственные производители телевизоров, которые дали возможность транслировать спутниковые каналы без приставки.



Телевизор компании Gazer / Фото Gazer

Никому из производителей эта ниша не интересна, как и ниша подростков, играющих на телевизоре в игры. А мы готовы заботиться о клиентах. Для нас клиенты – это мы сами и наши соседи. И нам хорошо известны их потребности. Мы точно знаем, какие проблемы они не могут решить с другими производителями.

В то же время сам по себе телевизор как приемник сигналов больше не нужен. У меня дома три телевизора Gazer, и ни один из них не подключен к антенне. Это лишь подтверждает тот факт, что телевизор сегодня превратился в большой планшет. И люди, которые говорят, что не смотрят телевизор, абсолютно правы. Они просто пользуются большим планшетом и сами управляют контентом. Компания Gazer очень преуспела в доступности контента. Сегодня у нас максимально широкие возможности. Мы не ограничиваем клиента ни в чем: он будет смотреть именно то что хочет или устанавливать нужные программы.

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Пандемия нанесла немалый удар по многим сферам бизнеса. Как карантин повлиял на работу компании Gazer?

За первый год карантина компания выросла в 2,7 раза. Наши продукты дарили клиентам положительные эмоции в этот сложный период. Люди стали чаще ездить на своих авто, больше времени проводить с семьей у телевизора. Мы были рядом с ними и помогали сделать их жизнь лучше.

Безусловно, запросы потребителей меняются. Это побуждает нас быстрее двигаться вперед и еще лучше понимать индивидуальные потребности клиентов, их предпочтения и пользовательский опыт. Благодаря этому мы разработали несколько функций, о которых даже не задумывались до карантина.

Например, мы внедрили режим картины, который позволяет вывести на экран телевизора фотоснимок или другое изображение, когда клиент не пользуется устройством.

Ваши телевизоры не изготавливаются и не собираются в Украине. Если с изготовлением все понятно, то что мешает локализовать производство техники в Украине?

Мы разрабатываем технику самостоятельно, а собираем в четырех странах. Место сборки зависит от логистики, от того, где именно будет продаваться наша продукция, от налоговых и таможенных условий. В Евросоюзе импортировать готовые телевизоры невыгодно, поэтому сборку производим в Польше. К сожалению, в Украине для этого пока нет таких условий.

Для нас и наших дистрибьюторов не имеет значения, какие телевизоры импортировать: собранные в Китае или в Польше. В Украину попадают готовые импортные телевизоры. Чтобы производителям было выгодно осуществлять сборку в месте продажи, нужно сделать простую вещь – отменить ввозную пошлину на LCD-панель, которая составляет 60% стоимости телевизора. Как только это произойдет, уверен, многие бренды станут собирать продукцию здесь, а на телевизорах будет красоваться надпись: "Сделано в Украине".



Телевизоры Gazer сделаны "как для себя" / Фото Gazer

Рынок телевизоров немалый, каждый хвастается собственными технологиями и особенностями, что отличает технику Gazer от аналогов?

Во всех моделях электроники Gazer используются уникальные технические решения. Но в телевизорах их больше всего.

Например, мы оснастили пульт от телевизора режимом геймпада. В горизонтальном положении устройства он превращается в геймпад. А еще наши клиенты могут осуществлять голосовой поиск фильмов.

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Но самое простое и полезное решение – кнопка поиска пульта в квартире. Уверен, нет человека, который бы не терял пульт от телевизора хотя бы раз, а обычно это происходит довольно часто. Мы легко решили эту проблему и удивлены тому, что никто не сделал этого до нас.