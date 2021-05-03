Именно его чувствительность к ультрафиолетовому излучению стала решающей в демонстрации обнаруженного явления. На стадии формирования планета как пылесос тянет к себе вещество из окружающего пространства. На данном этапе это преимущественно горячий газ из аккреционного диска вокруг планеты и звезды. Высокие температуры процесса дают сильное излучение в ультрафиолетовом диапазоне, которое отлично фиксирует аппаратура Hubble.

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Фото экзопланеты PDS 70b на стадии формирования

Изображение системы звезды PDS 70 и аккреционного диска вокруг звезды, сделанное в 2018 году телескопом Very Large Telescope.



Система PDS 70b / Фото Very Large Telescope

Что смогли увидеть исследователи на фото

Фактически астрономы получили возможность следить за тем, как экзопланета набирает массу. Она уже набрала пять масс Юпитера и сейчас этот процесс близок к завершению. Формирование началось около 5 миллионов лет назад и в следующий миллион лет планета наберет еще около 1/100 от массы Юпитера.

Нам мало известно о процессах формирования гигантских планет. Эта планетная система впервые дает нам возможность наблюдать падающий на планету материал. Полученные результаты дают начало целой новой области для научных исследований,

– отметил Брендан Боулер из Техасского университета в Остине, США

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Система, в которой обнаружена экзопланета PDS 70b, находится на стадии формирования, образованная оранжевой карликовой звездой PDS 70. Она расположена на расстоянии 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Экзопланета PDS 70b вращается вокруг своей звезды примерно на таком расстоянии, как вокруг Солнца вращается Уран.