Именно его чувствительность к ультрафиолетовому излучению стала решающей в демонстрации обнаруженного явления. На стадии формирования планета как пылесос тянет к себе вещество из окружающего пространства. На данном этапе это преимущественно горячий газ из аккреционного диска вокруг планеты и звезды. Высокие температуры процесса дают сильное излучение в ультрафиолетовом диапазоне, которое отлично фиксирует аппаратура Hubble.

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Фото экзопланеты PDS 70b на стадии формирования

Изображение системы звезды PDS 70 и аккреционного диска вокруг звезды, сделанное в 2018 году телескопом Very Large Telescope.

Фото системи PDS 70b
Система PDS 70b / Фото Very Large Telescope

Что смогли увидеть исследователи на фото

Фактически астрономы получили возможность следить за тем, как экзопланета набирает массу. Она уже набрала пять масс Юпитера и сейчас этот процесс близок к завершению. Формирование началось около 5 миллионов лет назад и в следующий миллион лет планета наберет еще около 1/100 от массы Юпитера.

Нам мало известно о процессах формирования гигантских планет. Эта планетная система впервые дает нам возможность наблюдать падающий на планету материал. Полученные результаты дают начало целой новой области для научных исследований,
отметил Брендан Боулер из Техасского университета в Остине, США

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Система, в которой обнаружена экзопланета PDS 70b, находится на стадии формирования, образованная оранжевой карликовой звездой PDS 70. Она расположена на расстоянии 370 световых лет от Земли в созвездии Центавра. Экзопланета PDS 70b вращается вокруг своей звезды примерно на таком расстоянии, как вокруг Солнца вращается Уран.