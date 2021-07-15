Группа астрономов во главе с Кристиной Хеджес из Исследовательского центра Эймса сообщила об открытии двух новых молодых экзопланетных систем TOI 2076 и TOI 1807 Открыли их с помощью космического телескопа TESS, который наблюдал транзиты планет дисками родительских звезд. В дальнейшем открытие были подтверждены с помощью наблюдений ряда наземных телескопов.

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Чем интересны открытые экзопланетные системы

TOI-2076 – яркая звезда спектрального класса K, масса которой составляет 0,85 массы Солнца.

Вокруг звезды вращаются три экзопланеты с радиусами 3,28, 4,43 и 4,14 радиуса Земли.

Год на близком к звезде планете длится 10 дней, она получает от своей звезды в 400 раз больше ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца.

Возраст системы составляет 204 миллионов лет, а расположена она в 136,6 световых годах от Солнца.

TOI-1807 также является звездой К-типа, ее масса составляет 0,75 массы Солнца.

Вокруг звезды вращаются лишь одна экзопланета с радиусом 1,8 радиуса Земли.

Год на планете длится всего 13 часов.

Планета получает от звезды в 22 тысяч раз больше ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца.

раз больше ультрафиолетового излучения, чем Земля от Солнца. Возраст системы составляет 180 миллионов лет, а расположена она в 138,8 световых годах от Солнца.

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Астрономы отмечают, что TOI-1807b является наиболее интересной целью для спектроскопического поиска атмосферы и изучения ее состава с помощью космического телескопа "Джеймс Вебб", а дальнейшее изучение обеих систем позволит лучше понять механизмы формирования короткопериодных экзопланет.