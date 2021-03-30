NASA сообщило о достижении проекта TESS, нацеленного на поиск планет за пределами Солнечной системы. За все время работы телескоп нашел тысячи экзопланет и сделал массу интересных открытий.

Напомним, что в рамках миссии TESS, или Transiting Exoplanet Survey Satellite, в апреле 2018 года был запущен специализированный космический телескоп. Для поиска экзопланет он использует метод транзитов: регистрируются изменения излучения звезды в результате прохождениями планеты перед ее диском.

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Достижения телескопа TESS

В NASA сообщили, что обсерватория TESS обнаружила более 2200 кандидатов в экзопланеты, которые находятся в относительной близости к звездам. Многие из этих тел – относительно небольшие объекты, возможно, с каменистой поверхностью. По определенным характеристикам такие планеты схожи с Землей.

В частности, сделан ряд действительно интересных открытий. Например, обнаружен мини-Нептун Pi Mensae c, вращающийся вокруг светила на расстоянии около 60 световых лет от нас.

Телескоп TESS / Фото NASA

Кроме того, обнаружена землеподобная экзопланета TOI-700 d в обитаемой зоне. Это тело вращается вокруг холодного красного карлика TOI 700, расположенного на расстоянии чуть более 100 световых лет от нас.

А горячая супер-Земля LHS 3844 b выделяется небольшим периодом вращения: год здесь длится всего 11 часов.