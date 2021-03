Астрономы с помощью наземных и космических телескопов обнаружили новую экзопланету с ультракоротким периодом вращения. Год на горячей суперземле TOI-1685b длится всего 16 часов.

Сейчас ученым известно более 100 экзопланет с ультракороткими орбитальными периодами, которые составляют менее суток. Чаще всего такие объекты находят вблизи звезд главной последовательности, большинство подобных экзопланет имеют радиусы меньше 2-3 радиусов Земли, и, видимо, имеют состав, похожий на состав Земли.

Откуда берутся такие планеты

Природа таких тел до сих пор не понятна, один из возможных сценариев предполагает, что они изначально были горячими газовыми гигантами, которые активно теряли массу за счет приливных сил и интенсивного излучения со стороны звезды. Другая теория считает, что прародителями экзопланет с ультракороткими периодами могут быть "мини-Нептун" или планеты, которые мигрировали из более дальних орбит на ближайшие к своей звезде. Из-за близости к своим звездам равновесные температуры этих планет могут достигать нескольких тысяч кельвинов, что делает их идеальными объектами для изучения состава атмосферы по данным термоэмиссионной спектроскопии.

Открытие новой экзопланеты

Группа астрономов во главе с Пазом Блумом из Гейдельбергского университета в Германии сообщила об открытии новой экзопланеты с ультракоротким периодом обращения TOI-1685b. Сначала объект был обнаружен в конце 2019 года космическим телескопом TESS, что использует метод транзитной фотометрии, в дальнейшем открытие было подтверждено проектом CARMENES (Calar Alto high-Resolution search for M dwarfs with Exoearths with Near-infrared and optical Échelle Spectrographs), что использует наземный 2,2-метровый телескоп в обсерватории Калар Альто, а также данными наблюдений сети LCOGT (Las Cumbres Observatory Global Telescope), 1,52-метровым инфракрасным телескопом обсерватории Тейде и 1,6-метровым телескопом обсерватории Мон-Мегантик.

Звезда TOI-1685 является красным карликом, находится на расстоянии около 122,5 световых лет от Солнца. Возраст звезды оценивается от 0,6 до 2 миллиардов лет, а ее масса и радиус составляет около 0,49 массы и радиуса Солнца. Год на TOI-1685b длится всего 16 часов, радиус экзопланеты составляет примерно 1,7 радиуса Земли, а масса – 3,78 массы Земли. Это дает значение объемной плотности планеты 4,21 грамма на кубический сантиметр, что делает ее менее плотной среди известных экзопланет с ультракоротким периодом, вращающихся вокруг красных карликов.

Дальнейшие наблюдения за системой должны не только дать информацию о наличии и составе атмосферы в TOI-1685b, но и подтвердить или опровергнуть существование еще одной экзопланеты в системе, получившей обозначение TOI-1685c, орбитальный период которой, по оценкам, составляет около 9,02 земных дня, а минимальная масса – 9,2 масс Земли.