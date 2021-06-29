Космический телескоп "Хаббл" оснащен двумя бортовыми компьютерами. Один из них был установлен на телескоп изначально и функционировал с момента запуска аппарата в космос в 1990 году. Второй компьютер был установлен в рамках последнего технического обслуживания космического телескопа в 2009 году.

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Обе системы были построены в 1980 году. Однако вторая с момента своей установки на телескоп использовалась и была впервые запущена только во время тестов, которые проводились 23-24 июня 2021 года.

Попытка решения неполадок

Специалисты NASA пытались перенести нагрузку с основного компьютера телескопа на запасной, но потерпели неудачу. Запасной компьютер столкнулся с той же ошибкой, что и основной, поэтому причина поломки бортовой системы, скорее всего, прячется в другом месте, считают в NASA.

Оба компьютера телескопа состоят из различных аппаратных средств, которые отвечают, например, за обработку и сохранение рабочих команд, координацию работы и управления научными инструментами, а также за взаимодействие различных компонентов телескопа между собой. Тесты, которые проводились 23-го и 24-го июня, показали, что в различных комбинациях работы все эти элементы сталкиваются с одной и той же ошибкой, при которой не выполняются команды для записи и чтения из памяти компьютера.

Поиск причины поломки продолжается

Сейчас инженеры NASA проводят проверку другого оборудования, которое могло бы стать причиной сбоя. Под подозрение попадает блок Command Unit / Science Data Formatter (CU / SDF) – модуль, который отвечает за форматирование и передачу данных, а также регулятор мощности, который обеспечивает бесперебойную подачу тока на компьютерное оборудование телескопа.

В NASA отмечают: если напряжение выходит за доступные пределы, то это может вызвать те проблемы, которые сейчас наблюдаются с бортовыми компьютерами. Каким бы в итоге ни был источник проблемы, у американского космического ведомства есть возможность отключить основной регулятор питания и модуль CU / SDF и перераспределить нагрузку с них на запасные элементы.

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"Хаббл" перешел в безопасный режим работы

Телескоп "Хаббл" активировал безопасный режим или режим глубокого сна после того, как 13 июня его основной бортовой компьютер перестал отвечать на команды.

С тех пор эксперты NASA ищут источник проблемы и пытаются вернуть телескоп обратно в работу.

После нескольких неудачных попыток перезагрузить компьютер 14 июня космическое агентство 16 и 17 июня предприняло несколько попыток переключиться на запасные модули памяти телескопа. Однако это не помогло.

Затем, 22 июня, NASA провело проверку межузлового интерфейса Standard Interface (STINT) аппарата, а также центрального модуля обработки (Central Processing Module, CPM).

"Хаббл" не впервые сталкивается с проблемами на орбите. С 1993 по 2009 годы NASA в общей сложности провело пять пилотируемых миссий по обслуживанию телескопа. Стареющая космическая обсерватория периодически сталкивается с аппаратными и программными ошибками.

Последний раз программный сбой телескопа произошел в марте этого года, после установки обновленного кода, который должен был исправить проблему неработающего гироскопа.