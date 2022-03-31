Телескоп Hubble обнаружил самую отдаленную звезду из открытых человечеством

Несмотря на значительный возраст, космический телескоп "Хаббл" поставил новый рекорд, зарегистрировав свет от звезды, которая появилась в течение первого миллиарда лет с момента образования Вселенной. Это самая отдаленная звезда из когда-либо обнаруженных.

Предполагается, что зафиксированная звезда станет одной из важных целей наблюдений для телескопа "Джеймс Уэбб" в первый год его работы. Последний недавно сделал очень четкое фото и продолжает подгонять зеркала в финальном этапе калибровки.

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Интересные факты о фотографировании звезды

По сути это очень большой "прыжок в прошлое" по сравнению с предыдущим рекордом, поставленным Hubble в 2018 году. Обнаруженная тогда звезда сформировалась в период, когда Вселенной уже было около 4 миллиардов лет, 30% от нынешнего возраста.

Новая звезда расположена настолько далеко, что свет шел к Земле 12,9 миллиарда лет – в некотором смысле, ученые заглядывают в глубокое прошлое Вселенной. Примерно на таком же расстоянии раньше регистрировались и другие объекты, но это были целые звездные скопления в составе старейших галактик.

Благодаря эпизодическому и чрезвычайно редкому расположению звезды Earendel относительно звездного скопления, что увеличивает яркость, древнее светило может выделяться на фоновом свечении своей галактики – яркость увеличена в тысячу или более раз. Пока не удалось установить, является ли Earendel частью системы двойной звезды, но известно, что самые мощные звезды обычно имеют как минимум одного компаньона меньшего размера.



Галактика Sunrise Arc с звездой Эарендель / Фото NASA/ESA Hubble Space Telescope

Большие надежды на "Джеймс Уэбб"

Астрономы ожидают, что яркость далекой звезды будет высокой в течение нескольких лет. Уже в 2022 году за Earendel будет наблюдать телескоп "Джеймс Уэбб". Его высокая чувствительность к инфракрасному свету позволит больше узнать о светилах, поскольку расширение Вселенной вызвало так называемое "красное смещение" цветового спектра света, который испускает звезда.