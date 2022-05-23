По данным NASA, в этой "пустой" части галактики мало газа, поэтому материала для формирования звезд тоже немного. Там остались старые звезды, их немного и поэтому область выглядит пустотной.

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Поскольку формирование звезд в этой зоне прекратилось, в пустоте расположены старые, слабые звезды. Ученые не знают, как сформировалась такая странная структура, но результаты исследований косвенно свидетельствуют об гравитационных взаимодействиях с другой галактикой в ​​прошлом.

– сообщает NASA.

"Отверстие" – не единственная загадка галактики. По ее диску, по космическим меркам расположенным относительно близко к Земле – 11 миллионов световых лет, можно рассмотреть более мелкие и отдаленные галактики, которые астрономы тоже хотели бы изучить. По их словам алые зоны свидетельствуют о газопылевом скоплении большой плотности, а ближе к краю галактики происходит активное формирование звезд. Кроме того, на переднем плане есть очень яркая звезда.



Галактика NGC 247 "Игольное ушко" / Фото NASA

Еще и особенно, в сердце галактики расположен крайне интенсивный источник рентгеновского излучения, но пока неизвестно, чем оно генерируется. Возможно, это черные дыры небольшой массы, поглощающие огромное количество газа. Или, среднемассивные черные дыры, причем более легкие, чем крупные черные дыры в центрах большинства галактик.

Независимые исследования галактики с регистрацией невидимых оттенков цвета – в частности, рентгеновского излучения с помощью космической обсерватории Чандра (NASA) позволяют предположить, что рентгеновское излучение генерируется диском черной дыры средней массы. Для того чтобы определить, что происходит на самом деле, потребуются дополнительные исследования.

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Напомним, что благодаря телескопу TESS, астрономы смогли обнаружить вблизи красного карлика HD 260655 две скалистые экзопланеты, которые в 2-3 раза тяжелее Земли. Вероятно, в будущем они станут объектами для изучения с помощью космического телескопа "Джеймс Вэбб".

Исследователи пришли к выводу, что HD 260655 уникальна с точки зрения сравнительных исследований скалистых экзопланет. Это третья ближайшая к Солнцу система, содержащая М-карлик и несколько планет, периодически проходящих по диску звезды.