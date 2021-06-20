16 июня 2021 года NASA сообщило, что 13 июня у космического телескопа Hubble возникла проблема с бортовым компьютером. Из-за этого пришлось прекратить все астрономические наблюдения. При этом отмечается, что все другие научные приборы на борту космического аппарата находятся в прекрасном состоянии.

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Телескоп Hubble / Фото NASA

Что известно о неисправности на борту "Хаббла"

Авария произошла в компьютере, который отвечает за контроль и координацию научных приборов 13 июня 2021 года.

В понедельник, 14 июня, NASA попыталось перезагрузить компьютер, однако это не дало никакого результата.

Судя по всему, причиной неурядиц космического телескопа является деградирующий модуль памяти компьютера. Попытка переключиться на модуль резервной памяти тоже не принесла результатов.

NASA продолжает бороться за живучесть легендарного телескопа Hubble. Научные приборы будут оставаться в "безопасном режиме", пока не будет решена проблема с компьютером.