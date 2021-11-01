Телескоп "Хаббл" наблюдает за редким космическим "фейерверком"

Для космической обсерватории Hubble не в диковинку наблюдать за дальними и редкими событиями. Но от этого фотографии, сделанные легендарным космическим телескопом не становятся хуже. На этот раз объектив камеры "Хаббла" был обращен к далекой галактике NGC 6984.

Галактика NGC 6984 попала в поле зрения общества в 2012 году, когда в ней вспыхнула сверхновая Заря типа Ic. Такие сверхновые звезды образуются в результате взрыва, вызванного коллапсом ядра. Из-за взрыва внешняя оболочка из водорода разлетается. NGC 6984 оказалась не такой простой, ведь уже в 2013 году почти на том же месте вновь вспыхнула сверхновая типа Ib.

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Фотография NGC 6984 2021 года и 2013 года с сверхновой SN 2013ek (выделена прямоугольником) / Фото ESA, NASA

Подробнее о NGC 6984

Галактика расположена на расстоянии около 200 миллионов световых лет в созвездии Индейца.

Увидеть NGC 6984 можно только в Южном полушарии.

Видимая звездная величина составляет 12,6 m, поэтому за объектом можно наблюдать в серьезный любительский телескоп.

Две сверхновые звезды, которые вспыхнули с разницей в год, вероятно, связаны между собой. Ученые так считают, ведь вспышка сверхновой практически в одно и то же время и в одном и том же месте – это просто космическая редкость. Вполне вероятно, что в 2013 году была повторная вспышка той же Звезды, вспыхнувшей в 2012 году. Но новые данные указывают, что это все же были разные звезды, которые могут быть тесно связанными.