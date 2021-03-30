Астрономы в ходе анализа данных космического телескопа Gaia отыскали двух кандидатов в приливные хвосты рассеянного звездного скопления Гиады. Они состоят из нескольких сотен звезд, которые покинули скопление в прошлом и сильно различаются по форме, что можно объяснить столкновением со сгустком темной материи.

Вместе с тем, как звездное скопление эволюционирует, оно теряет звезды на своих границах, причем в основном за счет динамической сегрегации масс, а также в ходе взаимодействий звезд в кратных системах внутри скопления.

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Потерянные скоплением звезды медленно покидают его похожими орбитами, за счет чего могут образовываться два приливных хвоста, один из которых будет ближе к центру Млечного Пути, а второй дальше. Благодаря наблюдению за подобными структурами можно лучше понять процессы физической и динамической эволюции скоплений и роль гравитационного поля галактики.

Наблюдение за звездными скоплениями

У шаровых скоплений, таких как Омега Центавра или Паломар 5, находящихся в гало нашей галактики, искать звездные потоки и приливные хвосты удобно за счет малой звездной населенности гало, что не мешает наблюдению. В случае рассеянных скоплений задача усложняется ограниченностью возраста и массы подобных систем, а также их пребыванием в диске Млечного Пути, что мешает наблюдению. Ситуация улучшилась с запуском в космос телескопа Gaia, который проводит осмотр звезд галактики, определяя целый ряд их свойств, в том числе направление движения и место расположения.

Исследование скопления Гиад

Группа астрономов во главе с Терезой Джерабковой из Европейского центра космических исследований и технологий опубликовала результаты анализа данных из каталога EDR3 (Early third Data Release), созданного телескопом Gaia. Предметом интереса ученых стало рассеянное звездное скопление Гиады находится на расстоянии 153 световых лет от Солнца в созвездии Тельца. Общая масса обнаруженных к настоящему времени звезд Гиад составляет около 435 масс Солнца и ряд работ предполагает, что скопление способно терять звезды и может иметь двух приливных хвосты длиной более 1600 световых лет каждый. В новом исследовании авторы построили трехмерную компьютерную модель эволюции скопления Гиад в нашей галактике на основе данных Gaia, охватывающий 600-700 миллионов лет.

Исследователям удалось найти множество бывших звезд скопления Гиад, которые входят в состав двух приливных хвостов. Оказалось, что в структуре наблюдается сильная асимметрия – основной хвост выделяется лучше и более вытянут, чем второй, который практически отсутствует. Подобную аномалию, по мнению ученых, можно объяснить столкновением скопления с массивным (около 107 масс Солнца) галактическим сгустком темной материи. Более точные выводы и подтверждения открытия приливных хвостов Гиад можно будет сделать в ходе дальнейших наблюдений за накоплением и его бывшими членами с помощью Gaia, а также будущих наземных обзоров 4MOST и WEAVE.