Согласно заявлению NASA, 129 километровое ядро ​​кометы, известной как C/2014 UN271 (Бернардинелли-Бернштейн), больше, чем штат Род-Айленд. И это примерно в 50 раз больше, чем среднее ядро ​​кометы.

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Эта комета – буквально вершина айсберга среди многих тысяч комет, которые слишком тусклые, чтобы их можно было увидеть в более отдаленных частях Солнечной системы. Мы всегда подозревали, что эта комета должна быть большой, потому что она так ярка на таком большом расстоянии. Теперь мы подтвердили, что это так,

– сказал Дэвид Джуитт профессор планетологии и астрономии в Калифорнии.

C/2014 UN271 сейчас находится далеко от Земли, двигаясь со скоростью около 35 405 километров в час. Комета Бернардинелли-Бернштейна падает на Солнце уже более 1 миллиона лет. Но беспокоиться не стоит, ведь ближайшее расстояние, на которое она подберется к нам, по данным NASA, составляет около 1,6 миллиарда километров.

Интересный факт! Ранее кометой, носившей титул "крупнейшего ядра", была комета C/2002 VQ94, которую заметили еще в 2002 году. По оценкам она имела размер около 96 километров в поперечнике.

Открытие кометы Бернардинелли-Бернштейна

Новую же самую большую в истории наблюдений комету впервые зафиксировали в 2010 году. Спустя несколько лет астрономы Педро Бернардинели и Гэри Бернстайн обнаружили объект в архивных данных, собранных в рамках исследования темной энергии в Межамериканской обсерватории Серро-Тололо в Чили. С момента своего первоначального открытия объект изучался с использованием широкого спектра инструментов, включая наземные телескопы, так и космические телескопы, такие как Габбл.

Наблюдение за кометой C/2014 UN271 / Фото NASA

Благодаря наблюдениям из Габбла исследователи наконец-то смогли официально подтвердить гигантский размер этого "грязного снежного комка".

Объяснение. Кометы называют "грязными снежками", поскольку состоят из горных пород, льда и других материалов и обломков, хотя состав объектов может отличаться.

Ледяной объект расположен в 3,2 миллиарда километров от Солнца и имеет температуру минус 211 градусов по Цельсию.

Стоит отметить, что для кометы это достаточно высокая температура, чтобы окись углерода могла сублимировать (процесс, во время которого твердый материал становится газом) с каменистой поверхности кометы, создавая "ком", оболочку из пыли и газа, окружающую твердый центр кометы.

Это удивительный объект, учитывая, насколько он активен, когда так далеко от Солнца. Мы предположили, что комета может быть достаточно большой, но нам нужны были самые лучшие данные, чтобы подтвердить это,

– сказал ведущий автор исследования Ман-То Хуэй, исследователь Университета науки и технологий Макао.

Подтверждение размеров кометы

Команда Хуэй использовала Габбл, чтобы сделать пять фотографий кометы 8 января 2022 года. Основная проблема, с которой столкнулись исследователи при подтверждении размера ядра, заключалась в том, чтобы отличить ядро ​​от комы кометы.

Бернардинелли-Бернштейн расположена слишком далеко, чтобы Габбл мог точно определить ее ядро, но команда зафиксировала световой сигнал с помощью телескопа, показывающего расположение объекта. Затем они смогли использовать те наблюдения Габбла, которые у них были, и применив технику компьютерного моделирования, чтобы показать, где будет кома объекта, они смогли определить размер его ядра.

Сравнительные размеры крупнейших комет в истории наблюдений / Фото NASA

Команда сравнила свои данные с более ранними наблюдениями, сделанными Большой миллиметровой/субмиллиметровой решеткой Атакама (ALMA) в Чили, и обнаружила, что ранние оценки размера, сделанные с помощью ALMA, согласовываются с новыми выводами Габбла. А радионаблюдение ALMA позволило им уточнить отражательную способность объекта, показав, что поверхность кометы более темная, чем они ожидали.

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Еще несколько интересных фактов о комете C/2014 UN271

Ученые считают, что комета Бернардинелли-Бернштейна движется из облака Оорта, самого отдаленного региона нашей Солнечной системы, где находится множество комет. Считается, что кометы, лежащие в этом огромном рассеянном облаке, сформировались ближе к Солнцу, но были отброшены гораздо дальше в результате гравитационного взаимодействия с новорожденными планетами-гигантами нашей Солнечной системы. И они обычно остаются там, пока другой гравитационный толчок не подтолкнет их к нам.

Считается, что эта комета, расположенная так далеко от Земли и возникшая в самых отдаленных уголках нашей Солнечной системы, движется по эллиптической орбите вокруг Солнца с периодом в 3 миллиона лет.