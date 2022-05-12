Телескоп "Габбл" обнаружил "выжившую" звезду после взрыва сверхновой

12 мая 2022 , 20:02
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Источник:

The Astrophysical Journal Letters

Смерть массивной звезды сопровождается взрывом сверхновой и яркой вспышкой, которая может ненадолго затмить целую галактику. Неудивительно, что звезда, расположенная в непосредственной близости от сверхновой SN 2013ge, долго оставалась скрытой от глаз. Тем не менее, телескоп "Габбл" помог рассмотреть ее в ультрафиолетовом диапазоне.

Ученые обнаружили, что свет от сверхновой SN 2013ge тускнеет с 2016 года, но рядом с ней располагается другой источник ультрафиолетового излучения, сохраняющий свою яркость, а значит, речь идет о двойной системе, в которой "выжила" одна из звезд.

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Анализируя данные из "Габбла", астрономы обнаружили, что в области сверхновой отсутствует водород, и это было удивительно. Перед учеными встал вопрос, куда он мог деться до того, как произошел взрыв. Авторы исследования установили, что процессы в двойных системах массивных звезд могут иметь некоторые особенности: перед взрывом сверхновой вторая звезда откачала водород у своей "соседки".


Фото двойной системы и выжившей звезды / Фото Hubble

Теперь ученые будут отслеживать дальнейшую эволюцию выжившей звезды, которую в зависимости от расстояния до сверхновой могут ожидать два варианта развития событий.

  • При первом варианте она может быть выброшена из системы, что объясняет происхождение одиночных сверхновых.
  • При втором же она продолжит вращаться по орбите вокруг своего компаньона, прежде чем слиться с ним, но это, говорят ученые, займет миллиард лет.

В Калифорнийском университете Беркли отметили, что изучение жизненного цикла массивных звезд имеет большое значение, поскольку в их ядрах и сверхновых образуются все тяжелые элементы.

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Автор: Михайло Года