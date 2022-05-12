Ученые обнаружили, что свет от сверхновой SN 2013ge тускнеет с 2016 года, но рядом с ней располагается другой источник ультрафиолетового излучения, сохраняющий свою яркость, а значит, речь идет о двойной системе, в которой "выжила" одна из звезд.

Не упустите Boeing завершил ремонт корабля Starliner и объявил дату второго тестового полета

Анализируя данные из "Габбла", астрономы обнаружили, что в области сверхновой отсутствует водород, и это было удивительно. Перед учеными встал вопрос, куда он мог деться до того, как произошел взрыв. Авторы исследования установили, что процессы в двойных системах массивных звезд могут иметь некоторые особенности: перед взрывом сверхновой вторая звезда откачала водород у своей "соседки".



Фото двойной системы и выжившей звезды / Фото Hubble

Теперь ученые будут отслеживать дальнейшую эволюцию выжившей звезды, которую в зависимости от расстояния до сверхновой могут ожидать два варианта развития событий.

При первом варианте она может быть выброшена из системы, что объясняет происхождение одиночных сверхновых.

При втором же она продолжит вращаться по орбите вокруг своего компаньона, прежде чем слиться с ним, но это, говорят ученые, займет миллиард лет.

В Калифорнийском университете Беркли отметили, что изучение жизненного цикла массивных звезд имеет большое значение, поскольку в их ядрах и сверхновых образуются все тяжелые элементы.

Больше космических новостей