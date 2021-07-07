James Webb Space Telescope (JWST) изначально планировали запустить в 2007 году, а стоимость проекта оценивали в 500 миллионов долларов. Но из-за редизайна и некоторых проблем запуск аппарата постоянно переносили. Телескоп получил имя в честь Джеймса Эдвина Уэбба, который руководил NASA в период с 1961 по 1968 годы. Именно в это время были реализованы программы "Меркурий", "Джемини" и "Аполлон". Группа активистов пытается добиться переименования телескопа ведь по их словам, Джеймс Уэбб был гомофобом.

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Что требуют активисты

Активисты требуют, чтобы космический телескоп был переименован. В качестве альтернативы они предлагают дать новое имя аппарату в честь Гарриет Табмен, которая была темнокожей женщиной-борцом против рабства и выступала за социальные реформы. Табмен совершила около 13 миссий в рабовладельческие штаты и спасла около 70 человек, которые находились в рабстве. Во время Гражданской войны в США Гарриет была разведчицей на службе в Армии Союза.

Кто именно требует смены названия

Документ с требованием о переименовании телескопа был опубликован 7 мая 2021 года на сервисе Google Docs. Его авторами стали:

Lucianne Walkowicz – астроном из планетария Адлера. Бакалавр физики и астрономии Университета Джона Хопкинса. Магистр и доктор астрономии Вашингтонского университета. Позиционирует себя как небинарную личность.



Lucianne Walkowicz / фото из твиттера

Brian Nord – американский астрофизик и исследователь машинного обучения из Национальной ускорительной лаборатории имени Энрико Ферми. Бакалавр физики Университета Джона Хопкинса. Доктор физики Университета штата Мичиган. Активный участников протестов BLM.



Brian Nord / Фото Wikipedia

Sarah Tuttle – ассистент профессора астрофизики Университета штата Вашингтон. Инструментальный астрофизик. Бакалавр физики Университета Калифорнии в Санта-Крусе. Магистр наук и магистр философии Колумбийского университета. Автор исследований гендерной предвзятости в области астрофизики.



Sarah Tuttle / Фото Wikipedia

Со времени публикации требования под ней подписались более 1,2 тысячи человек. Почти 500 из них – студенты. Кроме них подписи оставили преподаватели, рядовые граждане и активисты.

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Аргументация требований

В документе отмечается, что переименования требуют не просто "профессионалы в области космической науки", но и будущие пользователи JWST. В документе отмечают, что "до того, как стать администратором NASA, Уэбб работал заместителем государственного секретаря во время чисток от квир-людей". Авторы документа убеждены, что Джеймс Уэбб принимал непосредственное участие в создании этой политики.

Также авторы заявляют, что чистки имели место и в NASA во время управления космическим агентством Джеймсом Уэббом. В качестве доказательства приводят увольнение в 1963 году Клиффорда Нортона за "подозрение в гомосексуализме".

Ответ NASA

Вероятно, что вопрос о переименовании телескопа JWST не повлияет на дату его запуска, которая назначена на 31 октября 2021 года.

Историки NASA проводят обзор исторических записей о Джеймсе Уэббе и его роли в описанных событиях. Научный сотрудник проекта JWST Эрик Смит сообщил, что проверка затягивается, ведь многие архивы с нужной информацией закрыты из-за пандемии.

В то же время отмечается, что вопрос о переименовании космического телескопа будет приниматься на "самом высоком уровне".