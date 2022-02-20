Для завершения калибровки потребуется еще два этапа, которые уже займут несколько больше времени. Финальные работы по завершению коррекции зеркал закончатся через три месяца.

Не пропустите Космический телескоп "Джеймс Уэбб" начинает важный этап: тестирование оптики

Первое фото

Первые изображения телескоп "Джеймс Уэбб" собрал 2 февраля. Каждый из 18 независимых сегментов главного зеркала показывает изображение одной и той же опорной звезды (по которой осуществляется настройка зеркала) в хаотичном порядке. Это относится как к каждому из трех боковых сегментов зеркала (wing), так и в центральных сегментах, которые оставались в неизменном положении с момента установления на Земле на ракету-носитель (копии звезды обозначены буквами сегментов, в которых они отображаются).

На первом этапе, который назывался "идентификация изображения сегмента", каждый из 18 копий опорной звезды нужно было привести в положение, соответствующее настоящему положению сегментов гексагональной структуры зеркала. Точнее, каждый из сегментов зеркала необходимо было привести в положение, чтобы все 18 копий опорной звезды было видно каждую в своем сегменте. Благодаря включению в работу датчика точного наведения, этот этап успешно пройден.

Изображение опорной звезды выровнено по физическому расположению сегментов главного зеркала / Фото NASA

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Теперь ученые начали второй этап тестирования главного и вторичного зеркал – этот этап называется "выравнивание сегментов". На этом этапе будут исправлены грубые ошибки позиционирования сегментов, что выльется в более точную фокусировку опорной звезды в каждом сегменте. Иначе выражаясь, изображение опорной звезды должно получиться достаточно точным, а не расплывчатым, как сейчас.

После этого ученые приступят к третьему и заключительному этапу выравнивания главного зеркала – к "складыванию изображений". В ходе этого этапа все 18 копий опорной звезды в каждом сегменте будут сведены в одно изображение источника света.