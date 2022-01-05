Щит – одна из важнейших частей телескопа. Его раскрытие завершает немаловажный этап во всем процессе запуска.

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Что известно

Этот элемент конструкции "Джеймса Уэбба" крайне необходим ему для защиты от Солнца, поскольку аппарат не должен нагреваться, чтобы видеть инфракрасный свет. Кроме того, он будет защищать и от излучения со стороны Земли и Луны.

Все пять слоев "солнечного щита" раскрыты,

– заявила представительница миссии из Центра управления полетом телескопа в Балтиморе.

В состав экрана, сравнимого по размеру с теннисным кортом, входят опорные конструкции и пять отдельных, тонких мембран из специального материала каптона, устойчивого к высоким температурам.

Расчеты показывают, что максимальная температура первого слоя экрана, обращенного к Солнцу, составит 110 градусов Цельсия, а минимальная температура пятого слоя — минус 237 градусов.

После своего запуска космическая обсерватория проходит постепенные этапы раскрытия и запуска всех элементов и частей. Между тем, она движется в точку Лагранжа L2 на расстояние 1,5 миллиона километров от нашей планеты, где и будет постоянно работать.

Напомним, запуск главного космического "долгостроя" состоялся 25 декабря 2021 года. Дата старта неоднократно переносилась по тем или иным причинам. Мы писали об этом в отдельной публикации. Позже стало известно о том, что Джеймс Уэбб смог сэкономить топливо, а поэтому будет работать дольше, чем рассчитывали ранее.