Телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов должен начать собирать научные изображения уже в июле 2022 года. Между тем новое гигантское изображение, которое аппарат прислал исследователям, гораздо подробнее, чем предыдущие.

Интересно "Хаббл" vs "Джеймс Уэбб": что отличает две космические обсерватории

Астроном Андраш Гаспар поделился в твитере последним фото Уэбба. Фото одного и того же места сравнили с кадрами, которые сфотографировали телескопы WISE и Spitzer.

Крайнее правое изображение – это Уэбб, и хотя это еще не окончательный вариант, оно уже намного четче, чем его предшественники.

Страшная тайна

Джеймс Уэбб демонстрирует все новые впечатляющие возможности и уже практически готов к полноценному использованию. Осталось несколько финальных процедур. Вместе с тем NASA не раскрывает первую официальную цель телескопа, до сих пор держа ее в тайне.

Ранее сообщество предполагало, что космическое агентство могло выбрать предложение, которое включало историческую отсылку к первому изображению, сделанному космическим телескопом Хаббл. Именно Хаббл обычно считается предшественником Уэбба, а Уэбб принимает его эстафету. Если в NASA уже взялись сравнивать старые изображения тех самых галактик с характеристиками Уэбба, предположение сообщества может быть правильным.

Сколько новый телескоп будет работать на орбите

В случае с Джеймсом Уэббом изначально ожидалось, что обсерватория проработает от 5 до 10 лет. Теперь в NASA сообщают, что космический телескоп имеет достаточно топлива для эксплуатации в течение более десятилетия – если не выйдет из строя какой-то из модулей.

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