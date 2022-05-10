Телескоп стоимостью 10 миллиардов долларов должен начать собирать научные изображения уже в июле 2022 года. Между тем новое гигантское изображение, которое аппарат прислал исследователям, гораздо подробнее, чем предыдущие.
Интересно "Хаббл" vs "Джеймс Уэбб": что отличает две космические обсерватории
Астроном Андраш Гаспар поделился в твитере последним фото Уэбба. Фото одного и того же места сравнили с кадрами, которые сфотографировали телескопы WISE и Spitzer.
Крайнее правое изображение – это Уэбб, и хотя это еще не окончательный вариант, оно уже намного четче, чем его предшественники.
Страшная тайна
Джеймс Уэбб демонстрирует все новые впечатляющие возможности и уже практически готов к полноценному использованию. Осталось несколько финальных процедур. Вместе с тем NASA не раскрывает первую официальную цель телескопа, до сих пор держа ее в тайне.
Ранее сообщество предполагало, что космическое агентство могло выбрать предложение, которое включало историческую отсылку к первому изображению, сделанному космическим телескопом Хаббл. Именно Хаббл обычно считается предшественником Уэбба, а Уэбб принимает его эстафету. Если в NASA уже взялись сравнивать старые изображения тех самых галактик с характеристиками Уэбба, предположение сообщества может быть правильным.
Сколько новый телескоп будет работать на орбите
В случае с Джеймсом Уэббом изначально ожидалось, что обсерватория проработает от 5 до 10 лет. Теперь в NASA сообщают, что космический телескоп имеет достаточно топлива для эксплуатации в течение более десятилетия – если не выйдет из строя какой-то из модулей.
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Коротко о телескоп Джеймс Уэбб
- Космический телескоп Джеймс Уэбб является совместным проектом NASA, Европейского космического агентства и Канадского космического агентства.
- Телескоп начали строить еще 25 лет назад и потратили на это 10 миллиардов долларов.
- Он имеет 6,5-метровое зеркало, которое сейчас находится в разложенном состоянии. Для правильной работы телескопа необходимо, чтобы составные части зеркала максимально точно состыковались друг с другом – окончательная калибровка зеркал уже завершена.
- Астрономы планируют использовать телескоп, работающий в оптическом и инфракрасном диапазонах, для изучения древней истории Вселенной, поиска пригодных для жизни планет и др.
- Предполагаемый срок эксплуатации прибора составляет 10 лет, но специалистам удалось существенно сэкономить топливо при выводе аппарата на орбиту и теперь он сможет работать намного дольше.