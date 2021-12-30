Телескоп "Джеймс Уэбб" сэкономил топливо и будет работать дольше, чем рассчитывали

Космический телескоп "Джеймс Уэбб" после успешного запуска 25 декабря удачно провел корректировку траектории. В результате этих маневров удалось сэкономить топливо и теперь специалисты NASA отмечают, что телескоп будет работать дольше 10 лет, на которые был рассчитан изначально.

После нескольких задержек и переносов даты запуска легендарный долгострой NASA наконец-то отправился в путешествие продолжительностью в месяц. Целью телескопа является вторая точка Лагранжа L2 – зоны, в которой компенсируют гравитационные силы Земли и Солнца. Обсерватория сможет стабильно находиться на расстоянии около 1,5 миллиона километров от Земли.

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После старта специалисты NASA провели два маневра по корректировке траектории:

первый был совершен 25 декабря и длился около 65 минут;

второй – 27 декабря и длился 9 минут 27 секунд.

Команда NASA, отвечающая за выполнение миссии, точно рассчитала курс и его корректировку. Позже выяснилось, что на это ушло меньше топлива, чем планировалось. В результате "лишнее" горючее осталось как в главных, так и в маневровых двигателях обсерватории. При этом топливо является одним из главных факторов, определяющих срок работы космической техники – оно дает возможность контролировать положение и направление станции.

Сколько будет работать новый телескоп на орбите

Детали запуска, фото и видео можно отдельно просмотреть по этой ссылке. Мы также сравнили "Джеймс Уэбб" с другим известным аппаратом – "Хабблом" – и рассказали об этом в отдельном материале.

В случае с "Джеймсом Уэббом" изначально ожидалось, что обсерватория проработает от 5 до 10 лет. Теперь в NASA сообщают, что космический телескоп имеет достаточно топлива для эксплуатации в течение более десятилетия – если не выйдет из строя какой-то из модулей.

Сейчас осуществляется развертывание всех систем обсерватории, ожидается, что на это уйдет больше, чем 20 дней с момента запуска.