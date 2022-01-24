По прибытии в планируемую точку телескоп продолжит движение вокруг L2 по орбите, превышающей орбиту Луны во время вращения вокруг Земли. Сохранение орбитального движения вокруг точки L2 потребует сравнительно небольшого расхода топлива.

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Движение по орбите вокруг точки L2 решает еще одну задачу. В таком положении Земля не перекрывает Солнце и позволяет солнечным батареям "Джеймса Уэбба" работать в полном объеме.

Движение телескопа "Джеймс Уэбб" / NASA

Где сейчас "Джеймс Уэбб" и что будет дальше

В настоящее время телескоп преодолел 97% расстояния до места работы. Его скорость снизилась до 0,2 км/с. За 28 дней с момента запуска он прошел 1,4 миллиона километров. Солнечный экран и складывающееся зеркало – сложенные при запуске в ракете в компактную конструкцию – успешно приведены в рабочее состояние.

Главное зеркало готово к точной настройке, а вся обсерватория готовится к последней коррекции траектории, чтобы выйти на орбиту вокруг точки Лагранжа L2.

Двигатели коррекции траектории будут включаться примерно раз в три недели. Полный оборот вокруг точки L2 телескоп будет совершать каждые шесть месяцев.

Интересно! Телескоп доставляется на место работы без тормозных двигателей в своем составе. Использование двигателей для торможения сразу было отвергнуто, поскольку это заставило бы обсерваторию вернуться на 180 градусов чувствительной аппаратурой к Солнцу. Режимы работы ракеты-носителя Ariane 5 были выбраны такими, чтобы она задала необходимый и достаточный импульс скорости телескопа, а последний тормозил по законам обычной небесной механики – благодаря гравитационному влиянию Солнца, Земли и Луны.

Этот маневр удалось осуществить максимально точно, что сэкономило определенное количество топлива во время маневров по корректировке траектории. Дополнительное топливо уже продлило срок работы телескопа на несколько лет, так что он проработает значительно дольше запланированных десяти лет.