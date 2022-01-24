По прибытии в планируемую точку телескоп продолжит движение вокруг L2 по орбите, превышающей орбиту Луны во время вращения вокруг Земли. Сохранение орбитального движения вокруг точки L2 потребует сравнительно небольшого расхода топлива.
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Движение по орбите вокруг точки L2 решает еще одну задачу. В таком положении Земля не перекрывает Солнце и позволяет солнечным батареям "Джеймса Уэбба" работать в полном объеме.
Движение телескопа "Джеймс Уэбб" / NASA
Где сейчас "Джеймс Уэбб" и что будет дальше
В настоящее время телескоп преодолел 97% расстояния до места работы. Его скорость снизилась до 0,2 км/с. За 28 дней с момента запуска он прошел 1,4 миллиона километров. Солнечный экран и складывающееся зеркало – сложенные при запуске в ракете в компактную конструкцию – успешно приведены в рабочее состояние.
Главное зеркало готово к точной настройке, а вся обсерватория готовится к последней коррекции траектории, чтобы выйти на орбиту вокруг точки Лагранжа L2.
Двигатели коррекции траектории будут включаться примерно раз в три недели. Полный оборот вокруг точки L2 телескоп будет совершать каждые шесть месяцев.
Этот маневр удалось осуществить максимально точно, что сэкономило определенное количество топлива во время маневров по корректировке траектории. Дополнительное топливо уже продлило срок работы телескопа на несколько лет, так что он проработает значительно дольше запланированных десяти лет.