Телескоп "Джеймс Уэбб" остыл до рабочих температур и готовится делать первые снимки

NASA объявило, что космическая обсерватория James Webb Space Telescope остыла до нужной температуры. Аппарат уже готовят к дальнейшим манипуляциям и первым тестовым снимкам.

Речь идет о температуре не только телескопа, но инструмента Webb's Mid-Infrared Instrument (MIRI). Его охладили до температуры минус 266 градусов по Цельсию, которая всего на несколько градусов выше температуры абсолютного нуля.

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Для чего требуется охлаждение телескопа

Само собой охлаждение необходимо, чтобы телескоп не слепил сам себя, поскольку он работает в инфракрасном диапазоне.

Для достижения такой низкой температуры телескоп использовал криоохладитель с электрическим приводом, снижающим вибрации. Также охлаждения требовали еще три инструмента обсерватории.

Телескоп остывал с момента его запуска 25 декабря 2021 года, доводя температуру до низких отметок, необходимых MIRI для точного обнаружения инфракрасного света, которое проявляется как тепло.

Особенности работы главного инструмента

MIRI должен работать при температуре чуть ниже 7 градусов по Кельвину, что эквивалентно минус 447 градусов по Фаренгейту (минус 266 градусов по Цельсию). Стоит заметить, что сложные процедуры охлаждения прошли очень хорошо благодаря большому количеству практики.

Что дальше

Теперь, когда инструменты охладили до рабочей температуры, ученые сделают тестовые изображения звезд и других известных объектов, которые можно использовать для калибровки и проверки работы прибора. Команда проведет эту подготовку вместе с калибровкой трех других инструментов, предоставив первые научные изображения уже этим летом.

Напомним, что "Джеймс Уэбб" уже делал тестовые снимки, когда зеркала еще не были полностью откалиброваны. Даже в таком режиме исследователи получили невероятные результаты и теперь рассчитывают на то, что телескоп позволит буквально заглянуть в прошлое и рассмотреть объекты с ранее невозможной четкостью.