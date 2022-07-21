"Джеймс Уэбб" нашел галактику почти такую же старую, как и сама Вселенная: уникальные фото

Всего через неделю после того, как NASA показало первые изображения, сделанные телескопом Джеймс Уэбб, ученый Центра астрофизики сделал важное открытие: он обнаружил галактику, существовавшую 13,5 миллиарда лет назад.

Галактика, названная GLASS-z13, была образована спустя 300 миллионов лет после Большого взрыва. По космическим меркам – мизерный срок и это примерно на 30 миллионов лет раньше предыдущего неофициального рекордсмена, галактика под названием HD1, которая считалась самой отдаленной из известных с момента открытия в апреле.

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Детали открытия

Потенциально мы смотрим на самый отдаленный звездный свет, который когда-либо кто-либо видел,

– говорит Рохан Найду, объясняя свое открытие.

GLASS-z13 удалось обнаружить при анализе так называемого "раннего выпуска" данных основного тепловизора NIRcam обсерватории "Джеймс Уэбб".

При переводе из инфракрасного в видимый спектр галактика выглядит красным пятном с белым в центре.



Галактика GLASS-Z13 / Фото Dr. James O'Donoghue



Галактика GLASS-Z13 / Фото Dr. James O'Donoghue

Найду вместе с 25 астрономами со всего мира представили свои выводы в научном журнале . Данные пока подаются как препринт, то есть еще не прошли рецензирование, ученые уверены в своем открытии. Более того, другая группа астрономов во главе с Марко Кастеллано, анализировавшая те же данные, пришла к аналогичным выводам.

Наряду с GLASS-z13 учёные обнаружили еще одну галактику, названную GLASS-z11. Она немного моложе – примерно на 100 миллионов лет. Обе находятся на расстоянии 500 парсеков от Земли и являются крошечными по сравнению с диаметром Млечного Пути – всего 1600 и 2300 световых лет соответственно – тогда как наша галактика имеет 105 700 световых лет в диаметре.