Телескоп Аресибо восстановят: на реконструкцию выделили 8 миллионов долларов
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес выделила 8 миллионов долларов на восстановление обсерватории Аресибо. Также правительство острова объявило "исторической зоной" район на высоте 497 метров над уровнем моря, где расположена обсерватория. Распоряжение о начале реконструкции радиотелескопа уже утвердили на федеральном уровне.
Процессом обновления и модернизации обсерватории Аресибо будет заниматься государство совместно со специалистами университета центральной Флориды и университета Ана Г. Мендес, сообщает 24 канал.
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Обновления телескопа
Правительство Пуэрто-Рико считает, что трагическое разрушение телескопа дает островному государству и радиоастрономии возможность изменить его конструкцию с учетом усвоенных уроков и рекомендаций научного сообщества. Планируется, что обновленное сооружение сможет прослужить еще несколько десятилетий.
Правительство Пуэрто-Рико заявило, что Аресибо после реконструкции вновь станет научной базой и туристической достопримечательностью, но уже нового уровня.
Губернатор Васкес уточнила, что помогать государству в перестройке, реконструкции и вводе в эксплуатацию новой обсерватории будет федеральное правительство США и частные компании со всего мира.
Директор обсерватории Франсиско Кордова объяснила, что уже подготовлены новые планы и есть видение того, как будет перестроен радиотелескоп. Строителями и научными специалистами разработаны инструкции по вывозу и утилизации текущих завалов, а также определен новый дизайн обсерватории.
Достижения Аресибо
За последние 57 лет обсерватория Аресибо получила всемирную славу как исследовательская площадка. С помощью телескопа было сделано множество научных открытий. Аресибо внес не только фундаментальный вклад в астрономию, из-за его наличия был значительно повышен уровень образования и развит туризм на острове.
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