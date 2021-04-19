Новые возможности выявило издание Код Дурова в новой бета-версии мессенджера для Android и macOS. Проверить работу системы можно через тестовый магазин @TestStore.
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Что интересного
Оплату в Telegram можно будет проводить через целый ряд популярных платежных систем, среди которых LiqPay.
Как пишет источник, пользователи смогут также оставлять чаевые и хранить данные своей банковской карты для более удобных дальнейших покупок внутри Telegram.
Магазин в Telegram / Фото Код Дурова
Напомним, на прошлой неделе Telegram запустил сразу 2 новых веб-клиента и независимое от Google Play приложение. Первые получили актуальный, но несколько урезанный, набор функций мессенджера. Вероятно, эта версия призвана обойти ограничения магазинов приложений Google Play и App Store на материалы пиратского характера и 18+, которые часто блокируются в основной версии клиента по требованию Google и Apple. В новых веб-клиентах такой контент тоже не блокируется.