Команда Telegram выпустила новое крупное обновление мессенджера. Обновившись до версии Telegram 7.5 пользователи получат долгожданные виджеты, автоудаление сообщений и некоторые другие полезные нововведения.

Виджеты

На Android чаты и сообщения в виджете обновляются в реальном времени, а размер виджета можно менять. На iOS размер виджета фиксированный, а данные обновляются реже – это связано с системными ограничениями платформы.

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Автоматическое удаление

Удалять сообщения для всех участников беседы в Telegram можно уже несколько лет. Но сейчас удаление сообщений можно настроить автоматически. Оно доступно для всех участников в любом чате.

Автоматическое удаление коснется только тех сообщений, которые были отправлены после установки таймера.

Дополнительные приглашения

Также пользователи смогут создавать дополнительные приглашения по ссылке и ограничивать для каждой из них срок действия. Приглашение можно получить и в виде QR-кода.

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Огромные группы

Ранее максимальный размер групповых чатов Telegram составлял 200 тысяч участников. Теперь при приближении группы к этому лимита ее можно превратить в группу для трансляций и здесь уже будет сообщество с неограниченным количеством участников.