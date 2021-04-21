Теперь, если у пользователя нет других активных сессий, то войти в Telegram с компьютера не получится — необходимо для начала установить мессенджер на смартфон, авторизоваться и уже потом получить в мобильном приложении код авторизации.

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Почему SMS больше не отправляют

Представители мессенджера не дают комментариев о причинах такого шага. Однако указали, что такие изменения вводятся на постоянной основе.

Перед выпуском облигаций Telegram разослал потенциальным покупателям документы, которые описывали проблемы, планы и финансовые показатели компании. Кроме всего прочего, в них отмечалось, что 25 процентов средств от выпуска облигаций, которые останутся у компании после расчета с долгами, Telegram планирует потратить на верификацию пользователей с помощью SMS.

Вероятно, отключив десктопные и вебклиенты от SMS-авторизации, мессенджеру удастся сэкономить часть средств.

Напомним, недавно стало известно о планах Telegram запустить магазины для продажи товаров в каналах и чатах. Продавать товары и услуги теперь можно будет не только через ботов, но и непосредственно через официальные механизмы мессенджера.