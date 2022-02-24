Telegram столкнулся с большой нагрузкой, возможны сбои в работе
Из-за большой нагрузки связанной с наступлением российских войск на Украину мессенджер Telegram может столкнуться со сложностями в работе.
Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Telegram. Он подчеркнул, что возможны кратковременные перебои в работе приложения.
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Вместе с тем Дуров подчеркнул, что команда сосредоточена на обеспечении надежной работы мессенджера.
Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений,
– написал Павел Дуров.
На всякий случай рекомендуем подготовить свой смартфон к ситуации, когда могут появиться перебои в работе сети.
Коротко о главных советах / Фото 24 каналаДетальнее о том, как подготовить свою технику мы писали в нашем специальном материале.