Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Telegram. Он подчеркнул, что возможны кратковременные перебои в работе приложения.

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Вместе с тем Дуров подчеркнул, что команда сосредоточена на обеспечении надежной работы мессенджера.

Мы понимаем, что сегодня люди как никогда нуждаются в надежной связи с близкими, и делаем все возможное, чтобы сохранить высокую скорость отправки и получения сообщений,

– написал Павел Дуров.

На всякий случай рекомендуем подготовить свой смартфон к ситуации, когда могут появиться перебои в работе сети.

Коротко о главных советах / Фото 24 канала

Детальнее о том, как подготовить свою технику мы писали в нашем специальном материале.