Аналитический центр Sensor Tower поделился информацией о самых популярных неигровых мобильных приложениях за январь 2021 года. Первое место занял Telegram, сместивший с лидерского пьедестала TikTok.

В прошлом месяце мессенджер загрузили более 63 миллионов раз, что в 3,8 раза больше, чем в январе 2020 года. Чаще всего приложение загружали в Индии — 24 процента от всех загрузок, после нее идет Индонезия – 10 процентов.

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Почему произошел стремительный рост

Рост связан с массовым переходом пользователей из WhatsApp, который в январе предупредил пользователей о введении новых правил обработки персональных данных, на более конфиденциальные альтернативы.



Telegram стал самым загружаемым приложением в мире / Фото Sensor Tower

Стоит отметить, что у WhatsApp есть определенные разногласия с интересами правительства Индии. Там чиновники считают, что подобными мерами мессенджер нарушает личные свободы граждан. Вероятно, именно этот факт и стал причиной массового перехода на Telegram.

TikTok стал вторым по популярности приложением в рейтинге с 62 миллионами загрузок. Наибольшее количество пришло из Китая (17 процентов) и США (10 процентов). В лидеры по итогам января 2021 года также выходят Signal, Facebook и WhatsApp.