Telegram снова перестал работать в Украине
В работе популярного мессенджера Telegram снова случился сбой. В частности, на проблемы с мессенджером жалуются пользователи из Украины, а также России, Беларуси, Узбекистана, Молдовы и других стран.
О сбое в работе свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы появились около 14:00 по киевскому времени.
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Что не работает
- Больше всего жалоб поступает о невозможности подключиться к серверу. Об этом заявили 63% пользователей.
- Еще 34% возмущенных клиентов Telegram говорят, что не могут отправить или получить сообщение в мессенджере.
- Еще 2% пользователей Telegram не могут залогиниться в мессенджерах.
Где не работает Telegram
Как видим на карте Downdetector, в Украине больше всего проблем возникает у жителей Киева. Также не могут пользоваться мессенджером во Львове и Одессе.
Сбой в работе Telegram / Скриншот
Напомним, 16 декабря в работе мессенджера Telegram тоже возник серьезный сбой. Тогда сервис не работал по всей Европе, в Украине в частности.
В компании довольно оперативно отреагировали на проблему. Сервис полностью возобновил работу в течение 2 часов.
Относительно сбоя 4 января – этот инцидент пока в компании не прокомментировали.
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