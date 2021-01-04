В работе популярного мессенджера Telegram снова случился сбой. В частности, на проблемы с мессенджером жалуются пользователи из Украины, а также России, Беларуси, Узбекистана, Молдовы и других стран.

О сбое в работе свидетельствуют данные сервиса Downdetector. Проблемы появились около 14:00 по киевскому времени.

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Что не работает

Больше всего жалоб поступает о невозможности подключиться к серверу. Об этом заявили 63% пользователей.

Еще 34% возмущенных клиентов Telegram говорят, что не могут отправить или получить сообщение в мессенджере.

Еще 2% пользователей Telegram не могут залогиниться в мессенджерах.

Где не работает Telegram

Как видим на карте Downdetector, в Украине больше всего проблем возникает у жителей Киева. Также не могут пользоваться мессенджером во Львове и Одессе.

Сбой в работе Telegram / Скриншот

Напомним, 16 декабря в работе мессенджера Telegram тоже возник серьезный сбой. Тогда сервис не работал по всей Европе, в Украине в частности.

В компании довольно оперативно отреагировали на проблему. Сервис полностью возобновил работу в течение 2 часов.

Относительно сбоя 4 января – этот инцидент пока в компании не прокомментировали.