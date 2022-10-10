Сбои в Telegram по всей стране – мессенджер перегружен

Пользователи сообщают о сбоях в работе Telegram. Проблемы в мессенджере возникли из-за перегрузки серверов.

Как сообщает 24 канал, сейчас в работе Telegram могут наблюдаться сбои. Мессенджер медленно подгружает публикации, в том числе фото и видео.

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Сложности в работе очевидно связаны с перегрузкой серверов из-за начавшейся утром 10 октября ракетной атаки России.

Напомним, о мессенджерах, которые являются самыми безопасными для общения и о тех, которых следует избегать.



Коротко о главных советах / Фото 24 канала

Напомним, что российские оккупанты утром 10 октября атаковали Ровенскую, Львовскую, Тернопольскую, Хмельницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Полтавскую, Харьковскую, Николаевскую, Сумскую, Ивано-Франковскую, Киевскую области и Киеве. Подробнее о взрывах во Львовской области читайте по ссылке.

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