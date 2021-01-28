Telegram разрабатывает функцию переноса чатов из сторонних приложений. В одном из последних обновлений компания добавила ее на iOS – она позволяла загружать чаты из WhatsApp и других мессенджеров. Однако, уже через несколько минут вышло еще одно обновление, в котором убрали все упоминания этой функции.

Источник: 9to5mac

Функцию добавили в обновлении 7.4 и журналистам удалось попробовать новый инструмент на примере WhatsApp.

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Как работает новая функция

Чтобы воспользоваться опцией, нужно выбрать контакт в WhatsApp и выбрать опцию "Экспорт чата". После этого приложение создаст архив с файлами, которые можно перенести в Telegram через iOS Share Sheet. Telegram спросит, с каким контактом вы хотите синхронизировать диалог, после чего приложение добавит все файлы и сообщения в чат. Информация синхронизируется для обоих участников беседы.



Импорт чатов в Telegram / Фото 9to5mac

Как отмечает издание, некоторым пользователям импорт диалогов до сих пор может оставаться доступным. Однако компания пока не запустила опцию официально. Судя по всему, это лишь вопрос времени, учитывая недовольство новой политикой конфиденциальности WhatsApp.

Напомним, в начале января мессенджер WhatsApp объявил об изменении политики конфиденциальности. Обновление предполагает более тесный обмен данными пользователя с Facebook и партнерами компании. Вокруг мессенджера разразился скандал. WhatsApp заверил своих пользователей в конфиденциальности переписки, но это не помогло – пользователи начали массово переходить на продукты конкурентов – Signal и Telegram. Мессенджеру пришлось перенести внедрение изменений с 8 февраля на 15 мая. Разработчики утверждают, что недовольство вызвано неразберихой и большим количеством дезинформации в сети.