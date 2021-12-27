В Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи из разных стран мира вечером, 27 декабря, сообщили о масштабном сбое в работе Telegram. Чаще всего люди жалуются, что не могут отослать сообщение.

Также пользователи сообщают о проблемах при соединении с сервером. Самое большое количество жалоб на сбои в работе Telegram появилось около 20:00.

Не прошло и месяца: В Facebook и Instagram произошел очередной масштабный сбой

Больше всего от сбоя пострадали жители:

Украины;

Польши;

Беларуси;

России;

Узбекистан.



Сбой в работе Telegram / Скриншот 24 канала

Украинские пользователи – среди пострадавших / Скриншот с сайта Downdetector

Первый сбой в декабре

Пользователи Telegram сообщали о глобальном сбое 3 декабря.

Тогда сильнее всего пострадали жители Украины и России.

Кроме того, на проблемы Telegram жаловались жители стран ЕС.

Из США жалобы не поступали.

Предыдущий масштабный сбой был зафиксирован еще в октябре.

Тогда о сбое в приложении рассказали пользователи из Украины, России, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы и других стран.

Лидерами по количеству жалоб на сбои в Telegram были также Украина и Россия.

За последние несколько месяцев от сбоев в работе также пострадали пользователи других соцсетей. В частности, Facebook и Instagram.