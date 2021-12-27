В Telegram произошел глобальный сбой

27 декабря 2021 , 20:18
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Источник:

24 канал

Пользователи из разных стран мира вечером, 27 декабря, сообщили о масштабном сбое в работе Telegram. Чаще всего люди жалуются, что не могут отослать сообщение.

Также пользователи сообщают о проблемах при соединении с сервером. Самое большое количество жалоб на сбои в работе Telegram появилось около 20:00.

Не прошло и месяца: В Facebook и Instagram произошел очередной масштабный сбой

Больше всего от сбоя пострадали жители:

  • Украины;
  • Польши;
  • Беларуси;
  • России;
  • Узбекистан.


Сбой в работе Telegram / Скриншот 24 канала

Украинские пользователи – среди пострадавших / Скриншот с сайта Downdetector

Первый сбой в декабре

  • Пользователи Telegram сообщали о глобальном сбое 3 декабря.
  • Тогда сильнее всего пострадали жители Украины и России.
  • Кроме того, на проблемы Telegram жаловались жители стран ЕС.
  • Из США жалобы не поступали.
  • Предыдущий масштабный сбой был зафиксирован еще в октябре.
  • Тогда о сбое в приложении рассказали пользователи из Украины, России, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы и других стран.
  • Лидерами по количеству жалоб на сбои в Telegram были также Украина и Россия.
Примите во внимание! За последние несколько месяцев от сбоев в работе также пострадали пользователи других соцсетей. В частности, Facebook и Instagram.
Автор: Мар'яна Бекало