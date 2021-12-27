Также пользователи сообщают о проблемах при соединении с сервером. Самое большое количество жалоб на сбои в работе Telegram появилось около 20:00.
Не прошло и месяца: В Facebook и Instagram произошел очередной масштабный сбой
Больше всего от сбоя пострадали жители:
- Украины;
- Польши;
- Беларуси;
- России;
- Узбекистан.
Сбой в работе Telegram / Скриншот 24 канала
Украинские пользователи – среди пострадавших / Скриншот с сайта Downdetector
Первый сбой в декабре
- Пользователи Telegram сообщали о глобальном сбое 3 декабря.
- Тогда сильнее всего пострадали жители Украины и России.
- Кроме того, на проблемы Telegram жаловались жители стран ЕС.
- Из США жалобы не поступали.
- Предыдущий масштабный сбой был зафиксирован еще в октябре.
- Тогда о сбое в приложении рассказали пользователи из Украины, России, Беларуси, Польши, Германии, Молдовы и других стран.
- Лидерами по количеству жалоб на сбои в Telegram были также Украина и Россия.