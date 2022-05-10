Некоторые из функций уже описаны в предыдущем материале. На тот момент список платных возможностей выглядел довольно скудно. Хотя и сейчас не вызывает особого желания за это платить.

Ранее Telegram готовит Premium-версию: следы будущего обновления обнаружили в тестовых сборках

Платные функции Telegram Premium

Основные возможности, которые предложит Premium-подписка Telegram, включают специальную отметку возле имени, указывающую на то, что пользователь купил доступ, полноэкранные стикеры и дополнительные реакции к публикациям и сообщениям.

Кроме того, подписка увеличит некоторые лимиты:

Количество возможных чатов в папке вырастет от 100 до 200.

Лимит на каналы и супергруппы также изменится – в обычной версии их количество составляет 500, в платной будет увеличиваться до 1000.

Количество папок, которые может создать пользователь, возрастет с 10 до 20.

Количество закрепленных диалогов в основной ленте – с 5 до 10.

Кроме того, внутри папки можно закрепить уже не 100 чатов или каналов, а 200.

Количество публичных ссылок для своих каналов и супергрупп – со 10 до 20.

Количество выбранных стикеров – с 5 до 10. Здесь, вероятно, речь идет о возможности добавления отдельных стикеров из наборов в список "Любимых", после чего они дублируются в специальный блок в верхней части списка.

Работа над Telegram Premium продолжается. Сейчас вся информация на этот счет неофициальна, ведь компания пока ничего не анонсировала сама. Вероятно, разработчики еще и сами не знают, насколько обширным будет функционал платной подписки, а любые презентации появятся только тогда, когда работа будет завершена. Поэтому можно с уверенностью говорить, что этот список далеко не полон.

Напомним, в коде Telegram также нашли упоминание и о другом предстоящем изменении. Судя по всему, нас ждет полноценная новостная лента. Пока не ясно, как именно это будет работать, ведь источником информации являются всего несколько упоминаний в файлах мессенджера.