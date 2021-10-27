Telegram представил официальную рекламную платформу с весьма странными условиями

В 2020 году Павел Дуров сообщил о намерениях монетизировать Telegram. Все это время компания разрабатывала и тестировала концепцию и теперь готова к полноценному запуску. На своем официальном канале в мессенджере основатель и глава мессенджера рассказал об условиях работы рекламной платформы. Некоторые из них довольно странные, но пойдут на пользу обычным пользователям.

Как заявил Павел Дуров, большинство пользователей вряд ли заметит рекламу вообще. Основное, на что обращают внимание разработчики – маркетинговые сообщения не будут появляться в списке чатов, в самих чатах, в частных беседах и группах.

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Условия работы рекламной платформы Telegram

Одним из самых странных условий, которые значительно уменьшают вероятность мессенджера заработать, является минимально необходимый бюджет для запуска рекламной кампании. Он составляет аж два миллиона евро, из которых один миллион – это депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит 10 миллионов евро за последние 12 месяцев.

Объявления появятся в публичных каналах, в которых более тысячи подписчиков.

Реклама коснется только крупных каналов-сервисов, где уже и так есть реклама, и поддержка которых приводит к наибольшим затратам со стороны Telegram,

– пишет Дуров.

Публикации будут соответствовать тематике канала, в котором они показываются.

Реклама будет демонстрироваться только в самом внизу ленты канала с пометкой "спонсируемые сообщения". То есть такие объявления пользователи смогут увидеть только после просмотра всего нового контента на канале.

Сообщение ограничено 160 символами.

Реклама не сможет содержать ссылок на сторонние платформы — только на бота или канал в Telegram.

Личные данные пользователей не будут вовлечены в работу рекламной платформы. То есть речь идет о полном отсутствии алгоритмов анализа интересов пользователя и таргетинга, вроде Facebook.

Реклама будет проходить модерацию.

Запрещены кликбейт и нереалистичные обещания, азартные игры, наркотики, табак и алкоголь, оружие, спам и прочее.

Оплата будет производиться за количество показов. Минимальная цена за тысячу показов составляет 2 евро.

Рекламодатели могут выбрать язык и примерную тематику каналов, на которых будет размещена их реклама.

Также можно выбрать определенные каналы, в которых будет показываться конкретная реклама, или добавить определенные каналы, где ее не будет.

Сейчас нововведение работает в тестовом режиме. Доходами от рекламы компания поделится с владельцами каналов лишь тогда, когда полностью покроет свои основные расходы.

В каналах Telegram сейчас встречается реклама, которую публикуют сами владельцы Telegram-каналов в виде обычных сообщений. Официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram будет гораздо комфортнее для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит Telegram дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис,

– заключает Павел Дуров.

Для рядового пользователя такие условия можно назвать хорошим знаком. Ведь столь высокий порог входа позволит рекламироваться на платформе лишь крупнейшим компаниям, которые заботятся о качественном маркетинге без кликбейта и обмана пользователей. Однако возникает вопрос: где Дуров собирается искать подходящих рекламодателей, ведь мало какие компании имеют свои каналы в Telegram. А тех, кто согласится заплатить за продвижение такие деньги, и вообще может не быть.