Telegram продолжает увеличивать аудиторию

По данным Kantar, среди мессенджеров стабильно продолжает наращивать аудиторию Telegram. По этим показателям он даже опередил Instagram. За последние 5 лет Telegram увеличил свой охват с 17% до 86%.

Интересно Федоров рассказал, почему создателя фейкового приложения "Дия" взяли на стажировку в Минцифры

"Дия" становится все популярнее

Приложение от Минцифры "Дия" уже давно закрепилось среди украинских пользователей, постоянно увеличивая аудиторию и одновременно расширяя спектр услуг. Показатель охвата "Дия" достигает 54%.

Банковские приложения и бесконтактная оплата

По данным Kantar также заметно, что украинцы стали чаще пользоваться банковскими приложениями, однако действительно разительный рост продемонстрировала бесконтактная оплата. К примеру, приложением Google Pay в 2019 году пользовались 11% украинцев, а уже в 2021 этот показатель достиг 48%.

Однако действительно впечатляющий рост продемонстрировало приложение TikTok, которое побило все рекорды по росту популярности. За последние 3 года он вырос в 18 раз.

Количество приложений в смартфоне украинца значительно возросло. Теперь украинцы будут решать повседневные задачи со смартфона. Нужно такси – Uklon, Bolt, Uber; нужна доставка еды – Raketa, Glovo; нужно отправить или получить посылку – Новая почта, Укрпочта, Meest, Justin; найти и забронировать лекарства – Tabletki.ua,

– прокомментировала руководительница проекта CMeter Ирина Ворон.



Рейтинг приложений в Украине / инфографика Kantar