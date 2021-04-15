Новые веб-версии мессенджера обозначены буквами "K" и "Z". Отличаются они минимально – буквально расположением нескольких кнопок, размерами окон и разным количеством реализованных на момент выпуска функций.
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Подробнее о новых веб-версиях
Найти обе версии можно на официальном сайте.
Обе, по словам Telegram, одинаково хорошо работают как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. На вопрос о том, почему было выпущено два варианта клиента, команда мессенджера отвечает следующее: "Мы верим во внутреннюю конкуренцию".
Сейчас в них пока нет поддержки секретных и голосовых чатов, аудио- и видеозвонков, редактора медиафайлов и мультиакаунта. С полным списком функций, которые пока не реализованы в веб-версиях Telegram, можно ознакомиться по ссылкам:
Предположительно, разработкой этих веб-клиентов занимаются победители конкурса Telegram, который прошел в 2020 году.
Новая версия приложения без Google Play
Кроме того, на официальном сайте появилась ссылка на загрузку "независимого от Google Play" клиента для Android в виде apk-файла. Как заявляет компания, эта версия будет чаще обновляться и будет иметь меньше ограничений. Для его установки необходимо удалить обычную версию приложения.
Пользователи интернета предположили, что этот вариант, который не поддерживает связи с магазином приложений, позволит компании обойти ограничения Google Play и App Store на материалы пиратского характера и 18+, которые часто блокируются в основной версии клиента по требованию Google и Apple. В новых веб-клиентах такой контент тоже не блокируется.